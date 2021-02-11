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Учёные научили свиней играть в видеоигры без чипирования 

Ferra.ru 2 часа назад
Учёные научили свиней играть в видеоигры без чипирования
Фото: Ferra.ru
В сети появились результаты одного очень интересного эксперимента, поставленного учёными из Канады. Они смогли научить двух свиней породы «Йоркшир» и двух карликовых домашних свиней «Панепинто» игре в видеоигры при помощи джойстика.
Для «управления» устройством животные использовали свою морду, пишет EurekAlert. При этом сначала их научили управлению игровым манипулятором, после чего их уже научили играть. Суть простейшей видеоигры заключалась в перемещении курсора к четырём разным стенам на экране при помощи джойстика.
Ferra.ru
В качестве доказательства того, что свиньи именно что играли, учёные показали статистические данные. Так, каждая свинья справлялась со своей задачей чаще, чем был показатель случайности. Именно это указывало на понимание животным того, что движение ими джойстика напрямую связано с перемещением курсора.
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Наука и техника , Ferra.ru , Канада
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