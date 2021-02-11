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Spotify начал тестировать функцию Live Lyrics 

runews24.ru 20 минут назад
Spotify начал тестировать функцию Live Lyrics
Фото: открытые источники
Популярный шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify продолжил тестирование функции текстов Live Lyrics.
Об этом рассказали пользователи из США, которые получили доступ к тестированию.
По имеющейся информации, функция представляет собой динамичное отображение текста, когда строчки со словами меняются в зависимости от времени воспроизведения песни.
Впервые данную функцию представила корпорация Apple в приложении Apple Music с выходом iOS 13, благодаря интеграции базы данных текстов, которые собрал сайт Genius.
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Наука и техника , Apple , США
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