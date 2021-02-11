Spotify начал тестировать функцию Live Lyrics 

Популярный шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify продолжил тестирование функции текстов Live Lyrics.

Об этом рассказали пользователи из США , которые получили доступ к тестированию.

По имеющейся информации, функция представляет собой динамичное отображение текста, когда строчки со словами меняются в зависимости от времени воспроизведения песни.