Spotify начал тестировать функцию Live Lyrics 

Популярный шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify продолжил тестирование функции текстов Live Lyrics.
Об этом рассказали пользователи из США, которые получили доступ к тестированию.
По имеющейся информации, функция представляет собой динамичное отображение текста, когда строчки со словами меняются в зависимости от времени воспроизведения песни.
Впервые данную функцию представила корпорация Apple в приложении Apple Music с выходом iOS 13, благодаря интеграции базы данных текстов, которые собрал сайт Genius.