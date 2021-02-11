Открытие ученых поставило под сомнение жизнь на Марсе

Натан Эйсмонт Обнаружение на Марсе хлороводорода исключает существование там привычных на Земле форм жизни. Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН заявил «Интерфаксу».

Вчера пресс-служба Роскосмоса сообщила, что российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016 впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса прямыми измерениями.

Там рассказали, что это открытие заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса.

Эйсмонт назвал это открытием в полном смысле слова — этого не ожидали. Он рассказал, что обнаружение хлороводорода в атмосфере Марса, наверное, исключает существование на планете форм жизни в том виде, как ее представляют на Земле.

«Но есть и другие формы жизни», — отметил ученый.

Также он высказал мнение, что присутствие хлороводорода в атмосфере Марса не станет препятствием для того, чтобы отправить людей в экспедицию на планету, — концентрация хлороводорода не вызывает какие-то серьезные опасения.