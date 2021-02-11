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Ученые из России исключили существование жизни на Марсе 

Артём Кульша 30 минут назад
Открытие ученых поставило под сомнение жизнь на Марсе
Фото: depositphotos.com
Обнаружение на Марсе хлороводорода исключает существование там привычных на Земле форм жизни. Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил «Интерфаксу».
Вчера пресс-служба Роскосмоса сообщила, что российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016 впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса прямыми измерениями.
Там рассказали, что это открытие заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса.
Эйсмонт назвал это открытием в полном смысле слова — этого не ожидали. Он рассказал, что обнаружение хлороводорода в атмосфере Марса, наверное, исключает существование на планете форм жизни в том виде, как ее представляют на Земле.

«Но есть и другие формы жизни», — отметил ученый.

Также он высказал мнение, что присутствие хлороводорода в атмосфере Марса не станет препятствием для того, чтобы отправить людей в экспедицию на планету, — концентрация хлороводорода не вызывает какие-то серьезные опасения.
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Комментарии
Наука и техника , Натан Эйсмонт , РАН , Интерфакс
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