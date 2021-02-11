Россия накажет соцсети за нежелание удалять запрещённую информацию 

”Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона”, — заявил представитель ведомства в рамках заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.