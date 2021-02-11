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Россия накажет соцсети за нежелание удалять запрещённую информацию 

Ferra.ru 6 часов назад
Россия накажет соцсети за нежелание удалять запрещённую информацию
Фото: Ferra.ru
Роскомнадзор выступил с предложением ввести административную ответственность за нежелание соцсетей удалять запрещенную информацию. Речь о законе о саморегулировании, за неисполнение которого на данный момент наказание не предусмотрено.
Такая инициатива поступила от замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

”Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона”, — заявил представитель ведомства в рамках заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Напомним, что с 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону "Об информации…", в соответствии с которыми владельцы соцсетей с суточной аудиторией в стране, превышающей 500 тыс. пользователей, должны ограничивать размещение запрещенной информации.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Госдума
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