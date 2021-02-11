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Россиянам пообещали разобраться с нехваткой бананов 

Lenta.ru и ещё 2 11 февраля 2021
Россиянам пообещали разобраться с нехваткой бананов
Фото: Lenta.ru
Ситуация с поставкой бананов из Эквадора стабилизируется в ближайшее время, с нехваткой будут разбираться. Об этом сообщил директор Торгового представительства Эквадора в Москве Рикардо Фалья, его слова приводит РИА Новости.
«Все российские компании, которые заключили контракт с Эквадором на поставку бананов, будут получать продукцию по оговоренным ценам. Эквадор будет продолжать поставлять бананы в Россию», — пообещал он и подчеркнул, что российский рынок важно сохранить.
Фалья уточнил, что проблемы с поставками в начале года действительно были, причина — высокий спрос по всему миру и погодные условия в самом Эквадоре. «У нас нет нехватки продукции, в начале сезона у нас были задержки из-за сильных дождей и дефицита солнца. Но мы не прекратили производство», — сказал он.
Ранее в феврале газета «Коммерсантъ» писала о том, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при покупке бананов. Представители компаний утверждали, что ситуация может улучшиться в течение нескольких недель. Также они отметили, что конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, поскольку бананы являются «одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».
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Комментарии
Наука и техника , Газета "Коммерсантъ" , Москва , Санкт-Петербург , Эквадор
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