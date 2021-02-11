Россиянам пообещали разобраться с нехваткой бананов 

Ситуация с поставкой бананов из Эквадора стабилизируется в ближайшее время, с нехваткой будут разбираться. Об этом сообщил директор Торгового представительства Эквадора в Москве Рикардо Фалья, его слова приводит РИА Новости

«Все российские компании, которые заключили контракт с Эквадором на поставку бананов, будут получать продукцию по оговоренным ценам. Эквадор будет продолжать поставлять бананы в Россию», — пообещал он и подчеркнул, что российский рынок важно сохранить.

Фалья уточнил, что проблемы с поставками в начале года действительно были, причина — высокий спрос по всему миру и погодные условия в самом Эквадоре. «У нас нет нехватки продукции, в начале сезона у нас были задержки из-за сильных дождей и дефицита солнца. Но мы не прекратили производство», — сказал он.