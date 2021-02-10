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Раскрыт новый смартфон антикризисного бренда Realme 

Ferra.ru 4 часа назад
Раскрыт новый смартфон антикризисного бренда Realme
Фото: Realme
В последнее время в сети ходило множество слухов о новом смартфоне Realme под модельным номером RMX3161. Оно уже было замечено в Европейском экономическом сообществе (EEC), теперь же его следы обнаружились и в базе китайского регулятора TENAA.
Судя данным именно этого ведомства, новинка получит поддержку мобильных сетей 5G. Также TENAA раскрыл, что смартфон оснастят 6.5-дюймовым дисплеем, пишет Gizmochina. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 4880 мАч, а из коробки новинка будет сразу работать под управлением Android 11.
Сканер отпечатка пальцев расположится в кнопке блокировки, а фронтальная камера расположится на левом верхнем крае дисплея. К сожалению, нет точной информации о цене и чипе, который будет использоваться в устройстве. Зато источники утверждают, что смартфон будет представлен в ближайшее время в Индии.
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Наука и техника , Индия
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