Астрономы нашли ближайшую потенциально обитаемую экзопланету

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету. Речь идет о C1, которая расположена в ближайшей звездной системе Альфа Центавра, находящейся всего в 4,4 световых годах от Земли.

Альфа Центавра представляет собой тройную звездную систему, которая состоит из звезд под названием Альфа Центавра A, B и С. Две похожие на Солнце по размеру и возрасту звезды Альфа Центавра A и B вращаются вокруг друг друга как двойная система. Третья звезда — Альфа Центавра C, или Проксима Центавра — представляет собой красный карлик существенно меньшего размера, который вращается вокруг компаньонов на большом расстоянии от них, пишет Daily Mail.

В ходе наблюдения за объектами звездной системы при помощи большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили и компьютерного моделирования астрономы из проекта Breakthrough Watch пришли к выводу, что в обитаемой зоне Проксимы Центавра находится планета , габариты которой, по расчетам ученых, варьируется от размера Нептуна до Сатурна, а масса С1 больше массы нашей планеты примерно в 20-50 раз. Астрономы сочли, что обнаруженная экзопланета находится примерно на том же расстоянии от Альфы Центавра A, что и Земля от Солнца.

При этом исследователи подчеркнули, что пока утверждать, что C1 является экзопланетой, а не артефактом, вызванным инструментарием, невозможно.