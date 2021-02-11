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Москва

Астрономы сообщили о потенциально обитаемой экзопланете из Альфа Центавра 

ТК «Звезда» и ещё 1 46 минут назад
Астрономы нашли ближайшую потенциально обитаемую экзопланету
Фото: depositphotos.com
Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету. Речь идет о C1, которая расположена в ближайшей звездной системе Альфа Центавра, находящейся всего в 4,4 световых годах от Земли.
Альфа Центавра представляет собой тройную звездную систему, которая состоит из звезд под названием Альфа Центавра A, B и С. Две похожие на Солнце по размеру и возрасту звезды Альфа Центавра A и B вращаются вокруг друг друга как двойная система. Третья звезда — Альфа Центавра C, или Проксима Центавра — представляет собой красный карлик существенно меньшего размера, который вращается вокруг компаньонов на большом расстоянии от них, пишет Daily Mail.
В ходе наблюдения за объектами звездной системы при помощи большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили и компьютерного моделирования астрономы из проекта Breakthrough Watch пришли к выводу, что в обитаемой зоне Проксимы Центавра находится планета, габариты которой, по расчетам ученых, варьируется от размера Нептуна до Сатурна, а масса С1 больше массы нашей планеты примерно в 20-50 раз. Астрономы сочли, что обнаруженная экзопланета находится примерно на том же расстоянии от Альфы Центавра A, что и Земля от Солнца.
При этом исследователи подчеркнули, что пока утверждать, что C1 является экзопланетой, а не артефактом, вызванным инструментарием, невозможно.
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Наука и техника , США
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