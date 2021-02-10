Китай успешно вывел зонд «Тяньвэнь-1» на орбиту Марса 

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса , говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

"Десятого февраля в 19.52 первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", разработанный CASC, произвел торможение и успешно вышел на круговую орбиту Марса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом зонд успешно выполнил задачу по вращению на орбите Красной планеты.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань

Зонд находится в полете уже 202 дня, от Земли он удалился на расстояние примерно в 192 миллионов километров, общая протяженность полета до Марса составит около 475 миллионов километров. В последующие дни аппарат проведет несколько корректировок и выйдет на орбиту ожидания Марса и начнет искать место для приземления. Посадка зонда запланирована на май-июнь.

В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" — произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.