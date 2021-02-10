В iPhone появится больше рекламы 

В смартфонах Apple появятся новые рекламные блоки. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты изучили бета-версию iOS 14.5 и заметили в ОС новый рекламный баннер. Он находится во встроенном приложении магазина App Store на вкладке «Поиск» в разделе рекомендаций. Закрепленный баннер демонстрируется пользователю iPhone каждый раз, когда он осуществляет поиск по онлайн-магазину приложений.

По словам авторов, Apple активно тестирует новую рекламную площадь. Баннер появился в бета-версии iOS, но его может не оказаться в финальной версии прошивки. Описанное рекламное место занимает более выгодную позицию, чем остальные баннеры и, соответственно, может привести к росту взаимодействий с рекламой со стороны пользователя.

В настоящий момент рекламные предложения в App Store появляются в качестве рекомендаций в поисковой выдаче. Также баннеры с предложениями попробовать сервисы компании — Apple Music, Apple TV+, Arcade и другие — могут отображаться на главном экране настроек iOS.

Производители смартфонов обычно внедряют рекламу в недорогие устройства, чтобы тем самым обеспечить невысокую стоимость девайса на рынке и отбить затраты на производство гаджета. Журналисты отметили, что с введением рекламы в App Store Apple намерена увеличить доход от магазина приложений. В настоящий момент американская компания получает от 15 до 30 процентов комиссии от продаж приложений и встроенных в них финансовых транзакций.