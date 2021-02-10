Российский разработчик создал киберпса 

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры, а также возвращаться на базовую станцию для подзарядки, сообщили РИА Новости в отечественной компании-разработчике киберпса.

Прототипом ему послужил робот-пес от компании Boston Dynamics, отметил российский разработчик.

Компания на протяжении нескольких месяцев прорабатывала вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, но по причине высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств, было принято решение о проектировании собственного киберпса.

"На текущий момент специалистами компании адаптируется ядро программного обеспечения для управления сервоприводами в созданном макете робота. Команда RnD проводит исследование технологий компьютерного зрения на основе алгоритмов машинного обучения и адаптирует существующие наработки при использовании активных оптических систем (LIDAR). Проект нацелен на исследование применения алгоритмов машинного зрения на уровне ядра системы управления роботом при совместном использовании сервоприводов и LIDAR", — рассказали в компании.

Основная задача данной разработки — добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе, а также визуализировать обработку информации об удаленных объектах окружения робота.

Пока компания не рассматривает робота как бизнес-проект, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах, экологически пораженных территориях, нефте— и газоперерабатывающих станциях, в подземных работах в шахтах.