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Российский разработчик создал киберпса 

РИА Новости и ещё 4 10 февраля 2021
Российский разработчик создал киберпса
Фото: предоставлено компанией CrossTech Solutions Group
Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры, а также возвращаться на базовую станцию для подзарядки, сообщили РИА Новости в отечественной компании-разработчике киберпса.
Прототипом ему послужил робот-пес от компании Boston Dynamics, отметил российский разработчик.
Компания на протяжении нескольких месяцев прорабатывала вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, но по причине высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств, было принято решение о проектировании собственного киберпса.

"На текущий момент специалистами компании адаптируется ядро программного обеспечения для управления сервоприводами в созданном макете робота. Команда RnD проводит исследование технологий компьютерного зрения на основе алгоритмов машинного обучения и адаптирует существующие наработки при использовании активных оптических систем (LIDAR). Проект нацелен на исследование применения алгоритмов машинного зрения на уровне ядра системы управления роботом при совместном использовании сервоприводов и LIDAR", — рассказали в компании.

Основная задача данной разработки — добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе, а также визуализировать обработку информации об удаленных объектах окружения робота.
Пока компания не рассматривает робота как бизнес-проект, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах, экологически пораженных территориях, нефте— и газоперерабатывающих станциях, в подземных работах в шахтах.

"В России и мире работа в этой области ведется уже не первый год, но с точки зрения робототехники и технологий машинного обучения это исследование несет общепопулярный характер. По нашим оценкам, период от создания такого прототипа до выпуска робота в промышленную эксплуатацию составит 1,5 года, что является важным преимуществом данной разработки", — отметил генеральный директор компании CrossTech Solutions Group Евгений Чугунов.

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Наука и техника , РИА Новости
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