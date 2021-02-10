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Apple разработала «умные» перчатки для игры в VR 

Ferra.ru 2 часа назад
Apple разработала «умные» перчатки для игры в VR
Фото: Ferra.ru
Предполагается, что Apple представит свой первый VR-шлем уже в следующем году. Сейчас же в сети появился патент компании, описывающий вспомогательное к новинке устройство — «умные» перчатки.
По задумке, перчатки оснащаются магнитными датчиками, которые способны определять положение рук и пальцев в пространстве. Так, в перчатках расположат два модуля, за счет которых и будет формироваться магнитное поле. В то же время, на кончиках пальцев разместят специальные датчики для расчета отклонения этих датчиков относительно источника магнитного поля.
Ferra.ru
Стоит отметить, что современные VR-шлемы тоже могут выявлять движение отдельных пальцев, однако не со 100% точностью. Кроме того, играя в них необходимо держать в руках рукоятки, в то время как перчатки, описанные в патенте Apple могут решить эту проблему.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , Ferra.ru
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