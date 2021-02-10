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Москва

Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества.

"Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников", — приводятся в сообщении слова замруководителя организации Ильи Лоевского.

"Если вы хотите безопасно использовать Telegram, нужно знать основные правила цифровой безопасности, — говорится в сообщении. — Помните, что за вашу цифровую безопасность несете ответственность вы лично, а не онлайн-сервис, которым вы пользуетесь".

Например, если предлагают воспользоваться сервисом или установить приложение, лучше скачать его софт самостоятельно через Google, изучив отзывы пользователей. Стоит осторожно относиться и к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. "Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений — мошенничество", — предупреждает Роскачество.
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Организация указывает и на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. "Как правило заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом", — предупреждают эксперты.
Через Telegram никогда и никому не надо платить комиссии и взносы, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка": Роскачество отмечает, что в Telegram среди них встречаются мошеннические схемы. В случае, если просьба о помощи поступила от друга — проверьте, действительно ли он в ней нуждается, позвонив ему, говорится в сообщении.
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Наука и техника , Видео , Google
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