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В России создали высокоточный экспресс-тест на коронавирус 

News.ru и ещё 2 55 минут назад
В России создали высокоточный экспресс-тест на коронавирус
Фото: ТАСС
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для быстрой диагностики коронавируса, сокращающий общее время проверки в несколько раз.
Согласно данным пресс-службы ведомства, созданием теста для выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 занимались сотрудники ФБУН Центрального НИИ Эпидемиологии.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза, — говорится в сообщении.

Благодаря разработке общее время тестирования составит час-полтора, а не четыре-пять часов при обычной ПЦР. За основу нового теста специалисты взяли технологию петлевой изотермической амплификации (LAMP).

Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что за счёт скорости, простоты и низкой стоимости технологии можно применять её для мониторинга распространения коронавируса. Диагностический набор уже успешно прошёл испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.
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Наука и техника , ЕС , Роспотребнадзор , Токио , Япония
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