НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на «Союзе» 

НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом космическом корабле «Союз», сообщило ведомство.
НАСА сообщило, что речь идет о «весенней миссии». Дополнительное место для астронавта НАСА нужно, чтобы «заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», передает ТАСС.
Роскосмос сообщал, что в 2020 году прибыль от доставки американских астронавтов на МКС была минимальной, этих средств не хватило бы даже на запуск одной ракеты.
Сборка окололунной станции Gateway начнется не раньше мая 2024 года, сообщило НАСА в связи с выделением контракта на 331,8 млн долларов компании SpaceX на доставку на орбиту Луны первых модулей. Ракета Falcon Heavy должна доставить на лунную орбиту электродвигательный и жилой модули станции, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не будет участвовать в создании международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA).