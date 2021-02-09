Турция отправит собственную ракету на Луну

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Его выступление публикует агентство Anandolu.

Посадка турецкой ракеты на Луне должна быть осуществлена к столетию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года, пояснил Эрдоган.

Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром.