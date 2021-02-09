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Москва

Турция хочет отправить собственную ракету на Луну 

Газета.Ru 1 час назад
Турция отправит собственную ракету на Луну
Фото: Wikimedia Commons
Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Его выступление публикует агентство Anandolu.
Посадка турецкой ракеты на Луне должна быть осуществлена к столетию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года, пояснил Эрдоган.
Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром.
27 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил сотрудничество в сфере космических технологий с руководителем компании SpaceX Илоном Маском.
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