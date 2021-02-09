Турция отправит своего первого космонавта на «Союзе»

«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», — передает его слова ТАСС.