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Москва

Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе» 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Турция отправит своего первого космонавта на «Союзе»
Фото: Роскосмос
С большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз», заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», — передает его слова ТАСС.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.
Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Реджеп Эрдоган , Роскосмос , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Москва , Турция
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