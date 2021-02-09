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Следы необычного взрыва заметили в центре Млечного Пути 

Мир24 2 часа назад
Следы необычного взрыва заметили в центре Млечного Пути
Фото: NASA
Астрономы обнаружили в Млечном Пути остатки необычного звездного взрыва. Открытие было сделано с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра», сообщает Astrophysical Journal.
Объект расположен недалеко от центра галактики. Ранее ученые установили, что это «руины» сверхновой под названием Стрелец А* Восток.
Новое исследование позволило получить более подробные данные. Оказалось, что взорвавшаяся звезда являлась белым карликом — бывшим ядром звезды, лишившейся своей оболочки и не способной к термоядерным реакциям.
Когда белый карлик вытягивает слишком много материала из звезды-компаньона или сливается с другим белым карликом, то разрушается, испуская при этом яркую вспышку света. Такие объекты, известные как сверхновые типа Ia, довольно распространены.
Но эта звезда вела себя весьма необычным образом. Ученые пришли к выводу, что она относится к новому типу сверхновых.
Взрывы белых карликов — один из важнейших источников таких веществ, как железо, никель и хром. Новооткрытая звезда производит менее интенсивные вспышки и, соответственно, выбрасывает меньшее количество этих элементов.
Ученые подчеркнули, что это открытие важно для понимания эволюции звезд, а также процессов, которые способствуют заполнению Вселенной различными элементами. Ранее стало известно, что черную дыру в нашей галактике заслонил загадочный объект. Астрономы пока не могут установить его природу.
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Наука и техника , NASA
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