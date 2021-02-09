Следы необычного взрыва заметили в центре Млечного Пути 

Астрономы обнаружили в Млечном Пути остатки необычного звездного взрыва. Открытие было сделано с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра», сообщает Astrophysical Journal.

Объект расположен недалеко от центра галактики. Ранее ученые установили, что это «руины» сверхновой под названием Стрелец А* Восток.

Новое исследование позволило получить более подробные данные. Оказалось, что взорвавшаяся звезда являлась белым карликом — бывшим ядром звезды, лишившейся своей оболочки и не способной к термоядерным реакциям.

Когда белый карлик вытягивает слишком много материала из звезды-компаньона или сливается с другим белым карликом, то разрушается, испуская при этом яркую вспышку света. Такие объекты, известные как сверхновые типа Ia, довольно распространены.

Но эта звезда вела себя весьма необычным образом. Ученые пришли к выводу, что она относится к новому типу сверхновых.

Взрывы белых карликов — один из важнейших источников таких веществ, как железо, никель и хром. Новооткрытая звезда производит менее интенсивные вспышки и, соответственно, выбрасывает меньшее количество этих элементов.