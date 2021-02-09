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Москва

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Роспатент занялся рассмотрением девяти заявок по вакцинам от COVID-19
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.

"С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения", — сказал Ивлиев.

Он уточнил, что уже выданные семь патентов — это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений — вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", — объяснил глава Роспатента.
Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.
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Наука и техника , Григорий Ивлиев , Роспатент , РИА Новости , Москва
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