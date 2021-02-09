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Москва

Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине
Фото: Reuters
Публицист Константин Экнер в журнале Spectator высказал мысль, что власти Германии оценивают возможность использования «Спутнику V» из-за произошедшей в Евросоюзе «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса.

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — пишет он.

По его словам, европейские регуляторы относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.
В данный момент в Европе доступны вакцины производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.
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Наука и техника , ЕС , Pfizer , Германия
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