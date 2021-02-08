Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

«Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые сообщили о наступлении глобального похолодания
Фото: кадр видео ТК "Звезда"
По мнению некоторых российских ученых, нашу планету уже вскоре ожидает не глобальное потепление, а наоборот — похолодание. Об этом в программе «Скрытые угрозы» заявил доктор географических наук, академик РАН, научный руководитель Института географии РАН Владимир Котляков.

«Если говорить о Земле как о планете, то она сейчас находится в стадии похолодания», — пояснил ученый.

По мнению климатолога, человечество сейчас проходит через эпоху межледниковья, во время которой температура снова повысилась. При этом, по мнению Котлякова, повышенное тепло как раз способствует образованию ледников.

«Если сейчас становится теплее, то воздух и вообще над землей становится более влажным. И вот эта влага, она переносится воздушными течениями и попадает в том числе в Антарктику. Возникают осадки в виде снега, количество льда даже увеличивается», — объяснил академик.

Ученые связывают понижение температуры с активностью Солнца, которая в свою очередь зависит от количества и размера пятен на его поверхности. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Кузин объяснил, как пятна влияют на мощность нашего светила.

«Если говорить совсем «на пальцах»: пятна на солнце — это те места, где магнитное поле из внутренних областей солнца выходят наружу», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что погодные условия на Земле очень сильно зависят от текущей активности Солнца, ведь большую часть энергии мы получаем именно от нашей звезды.

«99,999% энергии Земля получает от Солнца. Есть просто расчеты, что если взять Солнце и выключить, то лет через 50 температура на поверхности Земли будет -30», — заявил ученый.

По наблюдениям NASA, в 2020 году был зафиксирован минимум пятен на поверхности Солнца, что может означать начало новой эры похолодания на планете. Но на Земле и раньше были случаи глобального похолодания. Их еще называют «малыми ледниковыми периодами», Сергей Кузин рассказал о самых недавних этапах похолодания на планете.
«”Малый ледниковый период” длился, по-моему, с XIV века по XIX. За это время было, по-моему, три минимума — Маундеровский, Шперера и Дальтона. Но при этом, именно самое сильное похолодание оно было связано с Маундеровским минимумом», — заявил доктор наук.
В период Маундеровского минимума земля промерзла на несколько метров по всей Евразии, альпийские ледники надвинулись на Европу, морские порты Голландии и Великобритании оказались заблокированы льдами. Население Исландии сократилось наполовину.
На данный момент трудно предсказать, по какому пути: похолодания или же потепления пойдет наша планета. Но одно можно сказать точно, на данном этапе развития, человечество гораздо лучше подготовлено к различным катаклизмам и ЧС, чем несколько веков назад.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
ТК «Звезда»: последние новости
На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа Ученые рассказали о деформации Млечного Пути Ученые рассказали о деформации Млечного Пути Сделана первая фотография Марса с китайского зонда Сделана первая фотография Марса с китайского зонда
Комментарии
Наука и техника , Владимир Котляков , Сергей Кузин , РАН , NASA , Исландия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение