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Ученые Крыма объяснили высокое содержание ртути в Сиваше 

Российская Газета 2 часа назад
Ртуть в Сиваше объяснили поступлением воды из Днепра
Фото: РИА Новости
Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН выяснили, что загрязнение ртутью крупнейшей в мире гиперсоленой лагуны Сиваш произошло в результате поступления в Крым воды из Днепра, а также выбросов химических предприятий полуострова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ИнБЮМ.
Работая над исследованием перспектив развития аквакультуры в гиперсоленых водоемах Крыма, сотрудники института изучили содержание ртути в воде и грунтах Сиваша, соленость которого колеблется от 30 до 110 граммов на литр.

— Впервые получены данные о содержании ртути и ее влиянии на распределение солености, которые опубликованы в научном журнале Environmental Science and Pollution Research, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соединения ртути широко использовались в сельском хозяйстве качестве фунгицидов, а также в промышленности при производстве бумаги и пластмасс. Различные формы ртути попадают в промышленные стоки и воздух, а затем в водоемы. В водной среде они превращаются в метилртуть — высокотоксичное и стойкое соединение.
Водные экосистемы наиболее чувствительны к загрязнению метилртутью. Ртуть накапливается планктоном и передается по пищевой цепочке к организмам более высокого звена, при этом концентрация метилртути увеличивается. У живых существ на вершине пищевой цепочки — рыб, птиц, а также у людей, она может достигать максимальной концентрации, опасной для здоровья и жизни.
Ученые установили, что общее содержание ртути в воде Сиваша намного больше, чем в Черном и Азовском морях. С ростом солености увеличивается концентрация ртути и содержание взвешенного вещества, которое накапливает ртуть.
Авторы исследования считают, что основной причиной загрязнения ртутью стала деятельность человека в районе Сивашского водосбора. На повышение концентраций ртути в Сиваше повлияли выбросы химической промышленности Красноперекопска и Армянска, а также пуск воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
— После пуска Северо-Крымского канала в районе Сивашского водосбора началось интенсивное развитие орошаемого земледелия, в основном выращивания риса, с активным использованием пестицидов и удобрений, — рассказали в ИнБЮМ. — Дренажные воды с сельскохозяйственных угодий регулярно сбрасывались в Сиваш, неся загрязнение. Стоит отметить, что и сама вода в Северо-Крымском канале имела высокий уровень содержания различных загрязнителей, в том числе ртути. Ведь Днепр собирает сбросы почти всей индустрии Украины.
По мнению руководителя проекта, кандидата биологических наук Елены Ануфриевой, развитие аквакультуры в Сиваше может улучшить социально-экономическую ситуацию прилегающих депрессивных территорий. Но перед этим надо разобраться с факторами, определяющими высокое содержание ртути. Исследования в этом направлении продолжатся.
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Наука и техника , Елена Ануфриева , РАН , Днепр , Республика Крым
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