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Xiaomi представила международную версию флагмана Mi 11 

Секрет Фирмы и ещё 5 1 час назад
Xiaomi представила международную версию флагмана Mi 11
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Xiaomi
Компания Xiaomi представила международную версию флагманской модели Mi 11, продажи которой стартовали в Китае в декабре 2020 года.
В смартфоне установлен процессор Snapdragon 888, а также 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти, что делает аппарат одним из самых мощных в сегменте устройств на системе Android.
У Mi 11 6,8-дюймовый Amoled-дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Новый флагман Xiaomi поддерживает 5G и обратную беспроводную зарядку, ёмкость батареи составляет 4600 мА·ч. Мощность зарядки по кабелю — 55 Вт.
В аппарате установлена основная камера на 108 МП, а также сверширокоугольная на 13 МП, телемакрообъектив на 5 МП и селфи-камера на 20 МП.
Помимо этого, Xiaomi запустила для Mi 11 глобальную версию своей прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11, сообщил портал Gizchina.
О мировых ценах на новинку рассказало издание The Verge. Они будут начинаться с €749 (около 70000 рублей). Стоимость старшей модели составит €899 (порядка 80 000 рублей). О сроках начала Mi 11 в России компания пока не сообщила.
В середине января глава китайской Redmi («дочка» Xiaomi) Лу Вейбинг анонсировал выход смартфона K40 Pro. С учётом характеристик телефон способен стать «убийцей флагманов» при умеренной цене..
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Наука и техника , Китай
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