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Ученые рассказали о деформации Млечного пути 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые рассказали о деформации Млечного пути
Фото: Xinlun Cheng
Деформация внешнего края Млечного пути объясняется мощным галактическим столкновением. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. Они обратили внимание, что форма нашей галактики не симметрична, а напоминает край шляпы, искривленные края которой постепенно перемещаются по внешнему краю. Выводы опубликованы в The Astrophysical Journal, выдержки приводит Express.
Научный исследователь Синьлун Ченг сравнил состояние Млечного пути с мексиканской волной, которую запускают болельщики на стадионе, вставая поочередно со своих мест. Такое поведение нашей галактики учение объяснили реликтом гравитационного притяжения ее диска, вызванным близлежащим прохождением спутниковой галактики.
В качестве возможного виновника искривления Млечного пути ученые назвали карликовую сфероидальную галактику Стрельца. Космическое событие произошло примерно 3 млрд лет назад, однако его наблюдаются до сих пор.
Свою гипотезу исследователи объяснили при помощи моделирования, созданного на основе данных космической обсерватории Gaia — инфракрасного спектрографа, разработанного для изучения химического состава и движения звезд.
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