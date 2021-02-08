Ученые рассказали о деформации Млечного пути 

Деформация внешнего края Млечного пути объясняется мощным галактическим столкновением. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. Они обратили внимание, что форма нашей галактики не симметрична, а напоминает край шляпы, искривленные края которой постепенно перемещаются по внешнему краю. Выводы опубликованы в The Astrophysical Journal, выдержки приводит Express.

Научный исследователь Синьлун Ченг сравнил состояние Млечного пути с мексиканской волной, которую запускают болельщики на стадионе, вставая поочередно со своих мест. Такое поведение нашей галактики учение объяснили реликтом гравитационного притяжения ее диска, вызванным близлежащим прохождением спутниковой галактики.

В качестве возможного виновника искривления Млечного пути ученые назвали карликовую сфероидальную галактику Стрельца. Космическое событие произошло примерно 3 млрд лет назад, однако его наблюдаются до сих пор.

Свою гипотезу исследователи объяснили при помощи моделирования, созданного на основе данных космической обсерватории Gaia — инфракрасного спектрографа, разработанного для изучения химического состава и движения звезд.