Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно 

Все новости на карте

Компактный смартфон iPhone 12 может быть снят с производства раньше, чем его "старшие братья". Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP Morgan Chase.

Apple собирается сократить производство iPhone 12 на 9 миллионов штук, а iPhone 12 mini — на 11 миллионов. Аналитики считают, что последний смартфон из-за низкого спроса может исчезнуть из продаж уже к середине 2021 года, то есть за несколько месяцев до презентации нового iPhone 13. Однако таких прецедентов в истории Apple пока еще не было — даже провальный iphone 5c продержался в рознице положенный ему год.

Однако в Купертино намерены нарастить производство iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11 — аналитик Уильям Янг считает, что на эти три модели придутся дополнительные 21 миллион трубок.

О низком спросе на смартфон косвенно говорит и резкое снижение его стоимости. По данным сервиса Яндекс. Маркет , в феврале 2021 года iPhone 12 mini 64 ГБ можно приобрести за 58 000 рублей, тогда как на старте продаж в ноябре за него просили 70 000 рублей.

Смартфон iPhone 12 mini — это самый маленький, тонкий и легкий 5G-смартфон в мире. Небольшой по нынешним меркам 5,4-дюймовый дисплей сочетается с производительной платформой Apple A14.