NASA опубликовало карту «лунных» деревьев 

Космическое агентство NASA поделилось картой, показывающей расположение «лунных деревьев». В 1971 году ученые запустили в космос около 500 различных семян деревьев. Они 34 раза облетели вокруг Луны и вернулись на Землю. Затем их высадили в разных точках планеты, сообщает The Daily Mail.
Карту составила доктор Мишель Тобиас из Калифорнийского университета Дэвиса. Всего насчитывается 83 таких дерева. Большая часть посажена в США. Два дерева растут в Южной Америке и одно — в Европе.
NASA
Коллекция включает секвойи, Дугласовы пихты, платаны и ладанные сосны. Около трети растений за последние полвека погибли.
Программа была частью миссии «Аполлон-14». Астронавты в третий раз высадились на Луну и впервые оказались на лунном нагорье. Семена находились в командном модуле. Во время миссии они были классифицированы и отсортированы.
На Земле хранились «контрольные» семена, с которыми затем сравнивали побывавшие на Луне образцы. По словам участников проекта, они не заметили «вообще никакой» разницы между ними.
«Полученные саженцы были посажены по всей территории Соединенных Штатов (часто в рамках празднования двухсотлетия страны в 1976 году) и по всему миру», — говорится в сообщении NASA.
Первое лунное дерево, платан, было посажено в 1974 году в лагере Ити Кана, месте отдыха девочек-скаутов штата Миссисипи. Такие деревья также появились в Белом доме, в Центре космических полетов Годдарда, на Вашингтон-сквер в Филадельфии, а также в различных университетах и центрах НАСА.
С годами и общественность, и само космическое агентство забыли о деревьях. Бывший астронавт Дэвид Уильямс в 1996 году сделал своей личной миссией найти и каталогизировать их все. Он начал со списка в 22 дерева и постепенно разыскал еще 60. Двадцать одно дерево к тому времени погибло, но, по словам экспертов, это никак не связано с их полетом в космос.
Ранее сообщалось, что в NASA представили снимки крупнейшего каньона Солнечной системы. Он расположен на Марсе.