NASA опубликовало карту «лунных» деревьев 

Космическое агентство NASA поделилось картой, показывающей расположение «лунных деревьев». В 1971 году ученые запустили в космос около 500 различных семян деревьев. Они 34 раза облетели вокруг Луны и вернулись на Землю. Затем их высадили в разных точках планеты, сообщает The Daily Mail.

Карту составила доктор Мишель Тобиас из Калифорнийского университета Дэвиса. Всего насчитывается 83 таких дерева. Большая часть посажена в США . Два дерева растут в Южной Америке и одно — в Европе.

NASA

Коллекция включает секвойи, Дугласовы пихты, платаны и ладанные сосны. Около трети растений за последние полвека погибли.

Программа была частью миссии «Аполлон-14». Астронавты в третий раз высадились на Луну и впервые оказались на лунном нагорье. Семена находились в командном модуле. Во время миссии они были классифицированы и отсортированы.

На Земле хранились «контрольные» семена, с которыми затем сравнивали побывавшие на Луне образцы. По словам участников проекта, они не заметили «вообще никакой» разницы между ними.

«Полученные саженцы были посажены по всей территории Соединенных Штатов (часто в рамках празднования двухсотлетия страны в 1976 году) и по всему миру», — говорится в сообщении NASA.

Первое лунное дерево, платан, было посажено в 1974 году в лагере Ити Кана, месте отдыха девочек-скаутов штата Миссисипи. Такие деревья также появились в Белом доме, в Центре космических полетов Годдарда, на Вашингтон-сквер в Филадельфии, а также в различных университетах и центрах НАСА.