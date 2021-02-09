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Москва

Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Роскосмос обнаружил признаки убыточности SpaceX
Фото: © AFP/ Peter Parks
Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за отсутствия доступной для анализа бухгалтерской отчетности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.

"В 2019 году количество запусков упало с 21 (в 2018 году — ред.) до 13, что вероятно привело к еще более значительному снижению EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — ред.). Это может быть признаком убыточности операционной деятельности", — сказал он.

Дефицит доходов на коммерческом рынке, полагает эксперт, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. Так, например, SpaceX получила свыше 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности.

"Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно", — пояснил Казинский.

По его словам, анализ финансового состояния SpaceX затрудняет и то, что у американской компании может не быть единой нормы прибыли на один пуск.
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Наука и техника , Радио , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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