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В Москве объявили лауреатов премии президента для молодых ученых 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
В Москве объявили лауреатов премии президента для молодых ученых
Фото: ТК «Звезда»
В Москве объявили лауреатов премии президента РФ для молодых ученых за 2020 год. Пресс-конференция состоялась в День российской науки.
Как сообщил помощник российского лидера Андрей Фурсенко, награды присуждены коллективу новосибирских исследователей, которые разработали новый подход в лечении пациентов со злокачественными опухолями, петербургским ученым за открытие особых белковых растений, разработчикам специальных интерфейсов, способных контролировать работу мозга, а также передовых технологий на платформе нанокристаллов.
Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию.
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Наука и техника , Андрей Фурсенко , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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