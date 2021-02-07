Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Роскосмос подтвердил запуск «Прогресса» к МКС 15 февраля 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Роскосмос подтвердил запуск «Прогресса» к МКС 15 февраля
Фото: Иван Вагнер, Роскосмос
Транспортно-грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-16" будет запущен к МКС с ракетой-носителем "Союз-2.1а" 15 февраля. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия".
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-16" разработки и производства РКК "Энергия" запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки 31 космодрома Байконур", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий Роскосмоса выполнили стыковку "Прогресса МС-16" с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"Переходный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса ТГК "Прогресс МС-16" в бортовую систему управления ракеты-носителя "Союз-2.1а", — сообщили в РКК "Энергия".

После завершения стыковочных работ специалисты провели проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что космический грузовой корабль "Прогресс МС-16" будет запущен с космодрома Байконур в 07:45 мск 15 февраля.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
ТАСС: последние новости
Обнаружена связь между лечением плазмой и мутациями коронавируса Обнаружена связь между лечением плазмой и мутациями коронавируса Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку маршрута по пути к Марсу Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку маршрута по пути к Марсу
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия , NASA , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
00:33
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
Пожары Происшествия
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
00:55
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
Войска
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
00:29
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
Происшествия
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение