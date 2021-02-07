Роскосмос подтвердил запуск «Прогресса» к МКС 15 февраля 

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Транспортно-грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-16" будет запущен к МКС с ракетой-носителем "Союз-2.1а" 15 февраля. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-16" разработки и производства РКК "Энергия" запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки 31 космодрома Байконур", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий Роскосмоса выполнили стыковку "Прогресса МС-16" с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"Переходный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса ТГК "Прогресс МС-16" в бортовую систему управления ракеты-носителя "Союз-2.1а", — сообщили в РКК "Энергия".

После завершения стыковочных работ специалисты провели проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля.