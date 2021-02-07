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Обнаружена связь между лечением плазмой и мутациями коронавируса 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Ученые связали мутацию COVID-19 со способом его лечения
Фото: EPA
Британские ученые назвали среди причин мутации вируса SARS-CoV-2 переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на исследование в журнале Nature.
Ученые из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19. Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.
Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать.

"Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", — отметил он.

Отмечается, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма. При этом специалисты не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом препарата ремдесивир.
В отчете говорится, что у пациента не развился определенный вариант коронавируса, как тот, что теперь стал доминирующей формой, циркулирующей в Великобритании.

"Это только показывает, что кто-то вроде него мог стать нулевым пациентом", — подчеркнул Гупта.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших COVID-19, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.
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Наука и техника , Наука , Bloomberg , Великобритания
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