Дуров встретился с наследным принцем Дубая 

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Основатель Telegram Павел Дуров принял участие в переговорах с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом.

На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ

В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, говорится на сайте наследного принца.

Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития, — заявил Хамдан Аль Мактум.

. @HamdanMohammed receives @durov, Founder and CEO of @telegram, one of the world’s leading cloud-based instant messaging & VoIP services. Globally headquartered in #Dubai, Telegram is valued at more than $20 billion, & has more than 570 million users. https://t.co/9OUm5UaurT pic.twitter.com/DZzSYTUQNt— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 6, 2021 Со своей стороны Дуров выразил собеседнику благодарность за поддержку своего бизнеса и других зарубежных проектов в стране.