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Дуров встретился с наследным принцем Дубая 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Дуров встретился с наследным принцем Дубая
Фото: hamdan.ae
Основатель Telegram Павел Дуров принял участие в переговорах с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом.
На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ.
В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, говорится на сайте наследного принца.

Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития, — заявил Хамдан Аль Мактум.

Со своей стороны Дуров выразил собеседнику благодарность за поддержку своего бизнеса и других зарубежных проектов в стране.
Ранее NEWS.ru писал, что Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в прошлом месяце обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.
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Наука и техника , Павел Дуров , Google , Дубай , ОАЭ
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