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Корабль Маска собрался установить новый рекорд на МКС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Корабль Маска собрался установить новый рекорд на МКС
Фото: РИА Новости
Корабль Crew Dragon Илона Маска, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля, сообщило НАСА.
Рекорд США принадлежит кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга, который в 1973-1974 годах пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня. Планируется, что этот рекорд будет побит в воскресенье. Кстати, мировой рекорд длительности полета пилотируемого космического корабля принадлежит российскому «Союзу ТМА-9», который в 2006-2007 годах вместе с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа провел на МКС 215 суток, передает РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что в ноябре Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля — начале мая, продолжительность полета Crew Dragon составит 160-170 дней.
Сейчас на МКС также работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые были доставлены на станцию «Союзом МС-17». Вернуться на Землю они должны 17 апреля.
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Наука и техника , Михаил Тюрин , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , NASA , РИА Новости , США
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