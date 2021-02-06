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Москва

Дуров сообщил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан 

RT на русском и ещё 15 1 час назад
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке «проблемных» Telegram-каналов, в которых выкладываются личные данные граждан.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что также появились каналы, «где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров».
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По словам Дурова, «в комментариях к записям главного подобного канала» были призывы к насилию.
Он отметил, что такое использование Telegram прямо противоречит правилам, запрещающим публичные призывы к насилию.

«Мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — добавил основатель Telegram.

Ранее Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.
В январе Дуров рассказал, что в мессенджере были заблокированы сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США.
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Комментарии 239
Наука и техника , Видео , Павел Дуров , Роскомнадзор , США
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