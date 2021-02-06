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Вакцины от COVID-19 научились делать эффективнее в десять раз 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
Вакцины от COVID-19 научились делать эффективнее в десять раз
Фото: pixabay.com
Американским ученым удалось разработать специальное вещество, способное значительно увеличить эффективность вакцин от коронавирусной инфекции. В результате введения синтезированного соединения действующее вещество вакцины направляется прямо в лимфатические узлы.
К настоящему моменту вещество было испытано на мышах. Благодаря его работе медики смогут добиваться прежней эффективности препаратов против COVID-19, уменьшив вводимую дозу в десять раз. Исследование описано в журнале Science Advances.
Соединение— адъювант AMP-CpG было создано сотрудниками компании ElicioTherapeutics. Изначально применять вещество предполагалось для больных раком пациентов, однако оно показало свою полезность и при коронавирусе.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V», созданную центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, одобрили для использования на территории Сербии. Всего препарат зарегистрирован уже в 15 странах мира.
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Наука и техника , Американские ученые , COVID-19 , Министерство обороны
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