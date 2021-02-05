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Учёные озвучили новую версию смерти Чингисхана 

News.ru 1 час назад
Чингисхан мог умереть от инфекции
Фото: depositphotos.com
Один из величайших завоевателей в истории, первый правитель Монгольской империи Чингисхан мог умереть от инфекционного заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Infectious Diseases.

Смерть коронованных особ часто окутана легендами. Удивительные, необычные причины смерти приписываются исключительным личностям, тогда как разумнее искать более общие причины, такие как инфекционные заболевания, — приводит издание Live Science отрывок из статьи.

Специалисты отметили, что Чингисхан был очень могущественным правителем на момент смерти, его подданные относились к нему с почтением, поэтому версия о политическом убийстве или отравлении выглядит маловероятной.
При этом они обратили внимание на древний документ «История Юаня», созданном во времени китайской династии Мин. В этом труде говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года Чингисхан в ходе одного из военных походов почувствовал себя плохо после перенесённой лихорадки и через восемь дней скончался.
Учёные диагностировали состояние монгольского предводителя не только по клиническим признакам, но и при помощи сведений о заболеваниях, которые были известны в то время. Это позволило выяснить, что симптомы заболевания, которое выявили у Чингисхана незадолго до смерти, совпадают с симптомами бубонной чумы, которая была распространена в ту эпоху.
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Ранее NEWS.ru писал, что в Монголии за последний годы было выявлено более 20 случаев заражения бубонной чумой. 7 сентября от болезни скончался 38-летний мужчина.
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