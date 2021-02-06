Французы установили наиболее заразный период протекания COVID-19

Исследователи из Парижа выяснили, когда коронавирус наиболее заразен. По их мнению, наивысшая вирусная нагрузка наблюдается за день до появления признаков COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы выяснить это, специалисты детально изучили данные более 650 человек, которые поступили в одну из больниц Франции. Все пациенты попали на лечение в марте минувшего года, всем им был поставлен диагноз «Коронавирус».

С помощью компьютерного моделирования установлено, что в среднем за один день до появления первых симптомов пациенты были наиболее заразны. Кроме того, исследователи зафиксировали, что патоген выводится из организма у разных возрастных групп по-разному. У молодых пациентов патоген исчезает из организма на три дня раньше, чем у возрастных заболевших.