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Москва

Ученые определили наиболее заразную стадию коронавируса 

Мир24 и ещё 2 1 час назад
Французы установили наиболее заразный период протекания COVID-19
Фото: ТАСС
Исследователи из Парижа выяснили, когда коронавирус наиболее заразен. По их мнению, наивысшая вирусная нагрузка наблюдается за день до появления признаков COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.
Чтобы выяснить это, специалисты детально изучили данные более 650 человек, которые поступили в одну из больниц Франции. Все пациенты попали на лечение в марте минувшего года, всем им был поставлен диагноз «Коронавирус».
С помощью компьютерного моделирования установлено, что в среднем за один день до появления первых симптомов пациенты были наиболее заразны. Кроме того, исследователи зафиксировали, что патоген выводится из организма у разных возрастных групп по-разному. У молодых пациентов патоген исчезает из организма на три дня раньше, чем у возрастных заболевших.
Ранее врач назвал самую опасную мутацию COVID-19. Она связана с тем, что у патогена может появиться устойчивость к иммунному ответу организма.
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Наука и техника , COVID-19
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