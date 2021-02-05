Китайский зонд прислал первый снимок Марса 

Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2,2 миллиона километров, после чего успешно выполнил четвертую коррекцию орбиты, сообщает Государственное космическое управление Китая (CNSA).

"Пятого февраля в 20.00 по пекинскому времени (15.00 мск) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую коррекцию орбиты", — говорится в сообщении ведомства.

CNSA

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Зонд находится в полете уже 197 дней, дальность полета превысила 465 миллионов километров, от Земли он находится на расстоянии примерно в 184 миллионов километров, расстояние до Марса — 1,1 миллиона километров, все системы работают нормально.

В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" — произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.