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Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа
Фото: РИА Новости
Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, «обезвреживающие» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава Российской академии наук РАН Александр Сергеев.
Одним из направлений создания лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На основе таких антител возможно делать своего рода лекарственные «коктейли».

«В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН получен целый спектр этих антител… Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», — цитирует РИА «Новости» Сергеева.

По словам Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства».
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Напомним, в начале октября тогдашний глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса.
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Наука и техника , Александр Сергеев , Дональд Трамп , РАН , РИА Новости , США
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