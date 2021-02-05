Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа 

Одним из направлений создания лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На основе таких антител возможно делать своего рода лекарственные «коктейли».

«В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН получен целый спектр этих антител… Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», — цитирует РИА «Новости» Сергеева.

По словам Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства».