МегаФон протянет высокоскоростной интернет до Анадыря 

МегаФон и власти Чукотки договорились о в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в пятницу, 5 февраля.

В частности, МегаФон планирует построить отводы до Анадыря — административного центра Чукотки, и Певека — самого северного города России

Для Чукотки инициатива МегаФона является жизненноважной, поскольку именно этот регион — единственный в РФ, где связь осуществляется через спутник. Кроме того, МегаФон развивает в регионе и собственную инфраструктуру, расширяя сеть LTE: в 2020 году было запущено 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт.

"Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях, — говорит Вермишян. — Сегодня — новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа".

"Цифровизация региона в наших арктических условиях — это не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве", — отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России и свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.