«Тяньвэнь-1» отправил на Землю свой первый снимок Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу. Перед этим аппарат сделал свой первый снимок Красной планеты и отправил его в наземный командный пункт. На черно-белом снимке запечатлены Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

Предыдущие корректировки аппарат последовательно выполнил 2 августа, 20 сентября и 28 октября прошлого года. Все системы аппарата работают в штатном режиме, сообщает ТАСС , ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

Сейчас зонд находится на расстоянии примерно 1,1 млн км от планеты и 184 млн км от Земли. Аппарат уже проделал путь в 465 млн км. По данным специалистов, "Тяньвэнь-1" движется к Мару не по прямой, а по дуге. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к Красной планете.

Запуск зонда "Тяньвэнь-1" состоялся 23 июля прошлого года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В середине февраля зонд приблизится к Марсу. Главная цель миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.