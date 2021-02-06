Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» отправил на Землю свой первый снимок Марса 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
«Тяньвэнь-1» отправил на Землю свой первый снимок Марса
Фото: China National Space Administration / AFP
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу. Перед этим аппарат сделал свой первый снимок Красной планеты и отправил его в наземный командный пункт. На черно-белом снимке запечатлены Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.
Предыдущие корректировки аппарат последовательно выполнил 2 августа, 20 сентября и 28 октября прошлого года. Все системы аппарата работают в штатном режиме, сообщает ТАСС, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.
Сейчас зонд находится на расстоянии примерно 1,1 млн км от планеты и 184 млн км от Земли. Аппарат уже проделал путь в 465 млн км. По данным специалистов, "Тяньвэнь-1" движется к Мару не по прямой, а по дуге. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к Красной планете.
Запуск зонда "Тяньвэнь-1" состоялся 23 июля прошлого года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В середине февраля зонд приблизится к Марсу. Главная цель миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Российская Газета: последние новости
Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество "Спутник V" высоко оценили международные эксперты "Спутник V" высоко оценили международные эксперты Как "Спутник V" ломает границы и предубеждения Как "Спутник V" ломает границы и предубеждения
Комментарии 31
Наука и техника , Энергетика , ИТАР-ТАСС , Вэньчан , Дания , Италия , Китай , Мара , Хайнань
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение