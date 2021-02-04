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Австралийские ученые научились прокладывать дороги из медицинских масок 

Мир24 27 минут назад
Ученые научились строить дороги из медицинских масок
Фото: Reuters
Исследователи из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) в австралийском Мельбурне представили новый дорожно-строительный материал, созданный из одноразовых масок для лица. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science of The Total Environment.
Новый материал представляет собой смесь измельченных одноразовых масок для лица и обработанного строительного мусора. Оказалось, что маски превращают бетон в более пластичный материал, который можно использовать как основу дорог и тротуаров.
Для одного километра дороги с двумя полосами движения требуется около трех миллионов масок. Это предотвращает попаданию 93 тонн отходов на свалку и решает проблему экономики замкнутого цикла для отходов, образованных из-за пандемии COVID-19.
Австралийские ученые подчеркивают, что это первое исследование, которое касается вопроса изучения потенциальных применений одноразовых хирургических масок для гражданского строительство.
Отмечается, что использование средств индивидуальной защиты резко возросло в период пандемии коронавируса. Ежедневно в мире используется около 6,8 млрд одноразовых лицевых масок.
Ранее стало известно, что на базе Тульского государственного университета будет создан Инновационный научно-технический центр (ИНТЦ) «Композитная долина».
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Наука и техника , Австралия , Мельбурн
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