Ученые научились строить дороги из медицинских масок

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Исследователи из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) в австралийском Мельбурне представили новый дорожно-строительный материал, созданный из одноразовых масок для лица. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science of The Total Environment.

Новый материал представляет собой смесь измельченных одноразовых масок для лица и обработанного строительного мусора. Оказалось, что маски превращают бетон в более пластичный материал, который можно использовать как основу дорог и тротуаров.

Для одного километра дороги с двумя полосами движения требуется около трех миллионов масок. Это предотвращает попаданию 93 тонн отходов на свалку и решает проблему экономики замкнутого цикла для отходов, образованных из-за пандемии COVID-19.

Австралийские ученые подчеркивают, что это первое исследование, которое касается вопроса изучения потенциальных применений одноразовых хирургических масок для гражданского строительство.

Отмечается, что использование средств индивидуальной защиты резко возросло в период пандемии коронавируса. Ежедневно в мире используется около 6,8 млрд одноразовых лицевых масок.