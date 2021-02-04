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Дания построит в Северном море остров для производства и хранения зеленой энергии 

+1 1 час назад
Дания построит остров для хранения зеленой энергии
Фото: IStock
Правительство Дании одобрило проект строительство в Северном море энергетический остров, на котором будет производиться и храниться зеленая энергия. Об этом сообщает Reuters.
Как рассказал министр энергетики Дэн Йоргенсен, на первом этапе новый комплекс возобновляемой энергетики сможет покрыть потребности более 3 млн домохозяйств.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что консорциум Gasunie, Groningen Seaports и Shell Nederland объявил о запуске проекта NortH2 по производству «зеленого» водорода с использованием возобновляемой энергии. Проект предусматривает строительство большого количества ветряных турбин в Северном море, которые могут давать около 10 ГВт в год. Этого объема хватит, чтобы обеспечить светом 12,5 млн домов.
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Наука и техника , Shell , Дания
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