Дания построит остров для хранения зеленой энергии

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Правительство Дании одобрило проект строительство в Северном море энергетический остров, на котором будет производиться и храниться зеленая энергия. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал министр энергетики Дэн Йоргенсен, на первом этапе новый комплекс возобновляемой энергетики сможет покрыть потребности более 3 млн домохозяйств.