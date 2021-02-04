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Из Windows удалят браузер Microsoft Edge 

Lenta.ru 39 минут назад
Из Windows удалят браузер Microsoft Edge
Фото: depositphotos.com
Windows 10 лишится одного из встроенных браузеров. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты издания изучили код нового языкового пакета для апдейта Windows 10 21H2 и не нашли в нем упоминаний одного из браузеров. Ожидается, что в будущем обновлении Microsoft удалит из системы классический Edge, основанный на движке EdgeHTML. Таким образом, в ОС останется лишь одна встроенная программа для доступа в интернет — Microsoft Edge, базирующаяся на движке Chromium. Согласно описанию, данная программа отличается повышенной производительностью и улучшенной безопасностью.
В текущих сборках Windows присутствуют три нативных браузера — устаревший Internet Explorer, Edge на EdgeHTML и Edge на базе Chromium. Сообщается, что первые две программы будут окончательно удалены из ОС, а все данные из них будут перенесены в актуальную версию Edge.
При этом специалисты заметили высокую степень интеграции EdgeHTML в некоторые встроенные службы операционной системы. Журналисты полагают, что следы присутствия движка будут удаляться из Windows 10 постепенно.
Ранее журналисты обнаружили в актуальных обновлениях Windows агрессивную рекламу встроенных продуктов Microsoft. В частности, с помощью всплывающих баннеров и уведомлений компания предлагает клиентам попробовать сервис Windows Hello, программы пакета Office, браузер Edge.
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Комментарии
Наука и техника , Microsoft
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