Ученые нашли в Крыму неизвестный науке сорт дерева 

Экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского обнаружила в Джанкойском районе полуострова неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший. Особенность этого растения состоит в нетипичной окраске листьев, возникшей в результате генетической мутации. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Открытие сделал профессор, заведующий кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ Константин Ефетов.

— В июне 2020 года во время экспедиции в районе Джанкоя я обнаружил дерево с необычной окраской листьев, — рассказал ученый. — К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки.

В начале февраля найденный экземпляр Айланта высочайшего пересадили на территорию Медицинской академии КФУ, где за ним будут наблюдать ученые. Специалисты попробуют размножить необычное растение для его дальнейшего использования в декоративных целях.

— Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке, сорт, — сообщил Константин Ефетов. — Нам предстоит большая научная работа для его описания и размножения. Над названием сорта мы еще думаем.

Это уже второе открытие подобного рода, сделанное профессором Ефетовым. В 2017 году он обнаружил в Симферополе новый сорт Айланта высочайшего с нетипичной окраской листьев от зеленого до кремово-белого цвета. Два года спустя этот сорт получил название "Альбина".