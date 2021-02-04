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Назван основной источник киберугроз для России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Основной источник киберугроз для России оказался за пределами страны
Фото: РИА Новости
Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов на 23-м Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021».

«Приведенные данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в РФ находится вне ее территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности», — сказал он, передает ТАСС.

Мурашов добавил, что работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, прекращена в прошлом году.

«В 2020 году усилиями НКЦКИ прекращено функционирование более 67 тысяч вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ. По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве РФ было прекращено функционирование более 65 тысяч вредоносных ресурсов», — сказал он.

В январе российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов.
В декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа.
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Наука и техника , Андрей Климов , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Москва
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