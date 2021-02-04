Основной источник киберугроз для России оказался за пределами страны

Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов на 23-м Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021».
«Приведенные данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в РФ находится вне ее территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности», — сказал он, передает ТАСС.
Мурашов добавил, что работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, прекращена в прошлом году.
«В 2020 году усилиями НКЦКИ прекращено функционирование более 67 тысяч вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ. По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве РФ было прекращено функционирование более 65 тысяч вредоносных ресурсов», — сказал он.
В январе российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов.
В декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа.