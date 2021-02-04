Основной источник киберугроз для России оказался за пределами страны

«В 2020 году усилиями НКЦКИ прекращено функционирование более 67 тысяч вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ. По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве РФ было прекращено функционирование более 65 тысяч вредоносных ресурсов», — сказал он.