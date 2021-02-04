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Россия начала готовить высадку космонавтов на Луну 

Ura.Ru 13 минут назад
Россия начала готовить высадку космонавтов на Луну
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну. Первым этапом высадки людей на спутник Земли должен стать полет за пределы геомагнитного поля планеты научного аппарата с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.
Запуск аппарата должен состояться в 2024 году. «В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы „Роскосмос“ направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата „Бион-М“ номер 2», — приводит слова источника в ракетно-космической отрасли РИА «Новости». Он объяснил, что таким образом начнется медико-биологическая подготовка экипажей к дальним космическим полетам. Соответствующее решение должно быть принято в течение месяца, уточнил инсайдер.
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Ранее научно-популярный блогер Виталий Егоров заявил, что запуск первой российской лунной программы ожидается в октябре 2021 года, передает агентство Nation News. Тем временем Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне.
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Наука и техника , Виталий Егоров , Федеральное медико-биологическое агентство , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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