Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Лауреат Нобелевской премии восхитился вакциной «Спутник V» 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Лауреат Нобелевской премии восхитился вакциной «Спутник V»
Фото: EPA
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти восхитился данными об эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.
По его словам, эффективность российской вакцины выглядит очень обнадеживающей, при этом в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно. «Эффективность — более чем 90 процентов — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — отметил Доэрти, добавив, что стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл.
Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.
Ранее журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.
«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака В России предложили вывести геолокацию из-под тайны связи В России предложили вывести геолокацию из-под тайны связи Генсек НАТО прокомментировал продление ракетного договора Генсек НАТО прокомментировал продление ракетного договора
Комментарии
Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
01:04
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
01:07
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
Происшествия
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
00:32
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
В мире
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
00:36
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение