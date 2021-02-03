Граница тайги и тундры сдвигается на север

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Анатолий Петрукович. Ученые в результате изучения снимков из космоса пришли к выводу, что граница тайги и тундры постепенно сдвигается на север. Об этом в интервью журналу «Русский космос» в среду рассказал директор Института космических исследований РАН

По его словам, это свидетельствует не о разовом повышении температуры, а о накоплении изменений.

«И такого рода наблюдения имеют не только экологическое, но и политическое значение», — добавил специалист.

По словам директора ИКИ, в институте создан огромный архив космических наблюдений Земли — более 4 петабайт. Эти данные содержат информацию о состоянии океана, растительного покрова Земли, ледового покрова, что позволяет отслеживать долговременные изменения климата по всей совокупности параметров.