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Ученые: граница тайги и тундры сдвигается на север 

Парламентская газета 56 минут назад
Граница тайги и тундры сдвигается на север
Фото: PIXABAY.COM
Ученые в результате изучения снимков из космоса пришли к выводу, что граница тайги и тундры постепенно сдвигается на север. Об этом в интервью журналу «Русский космос» в среду рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
По его словам, это свидетельствует не о разовом повышении температуры, а о накоплении изменений.

«И такого рода наблюдения имеют не только экологическое, но и политическое значение», — добавил специалист.

По словам директора ИКИ, в институте создан огромный архив космических наблюдений Земли — более 4 петабайт. Эти данные содержат информацию о состоянии океана, растительного покрова Земли, ледового покрова, что позволяет отслеживать долговременные изменения климата по всей совокупности параметров.
14 января вице-премьер Александр Новак на энергетической сессии Гайдаровского форума сообщил, что Россия утвердит климатическую стратегию в 2021 году. 9 декабря 2020 года стало известно, что Минэкон​омразвития разработало рекомендации по адаптации к изменениям климата.
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Наука и техника , Александр Новак , Анатолий Петрукович , РАН
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