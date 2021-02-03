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Новая модель iPhone окажется рекордно дорогой 

Ferra.ru 51 минуту назад
Новая модель iPhone окажется рекордно дорогой
Фото: Ferra.ru
Издание MyDrivers опубликовало материал, в котором сообщается о том, что цена новой модели iPhone с одним терабайтом памяти окажется рекордной.
Авторы обратили внимание на то, что с каждым последующим увеличением памяти на 128 ГБ стоимость смартфонов Apple вырастает примерно на 100 долларов и 800 юаней, что зависит от региона. Таким образом они пришли к выводу, что стоимость iPhone 13 Pro с одним терабайтом памяти на американском рынке составит 1699 долларов или 14 тысяч юаней.
В то же время, по словам журналистов, это не максимальная цена устройства в новой линейке iPhone, ведь в нее также войдет модель iPhone 13 Pro Max.
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