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«Золотой миллиард»: WhatsApp рискует потерять Индию 

Газета.Ru 18 минут назад
Новая политика может пошатнуть позиции WhatsApp в Индии
Фото: Reuters
Число пользователей WhatsApp в Индии составило почти полмиллиарда человек, однако новая политика в области обработки персональных данных может пошатнуть позиции ИТ-гиганта на одном из наиболее перспективных цифровых рынков мира.
В конце января министерство электроники и информационных технологий Индии направило главе WhatsApp Уиллу Кэткарту письмо, в котором попросило отозвать запланированное изменение пользовательского соглашения, которое позволит мессенджеру передавать личные данные материнской компании Facebook.
Решение WhatsApp, обязывающее пользователей, желающих и дальше пользоваться приложением, принять новые настройки приватности до 8 февраля, вызвало негативную реакцию по всему миру.
В тоже время именно позиция Индии особенно важна — её американский цифровой гигант считает ключевым направлением своего развития.
Авторы письма, выдержки из которого приводит издание TechCrunch, подчеркивают, что «правительство Индии несет суверенную ответственность перед своими гражданами за то, чтобы их интересы не ущемлялись».
В документе также говорится о том, что «подход „все или ничего“ лишает индийцев осмысленного выбора и использует социальную значимость WhatsApp для принуждения пользователей к сделке, которая может повредить их интересам в отношении конфиденциальности информации и информационной безопасности».
Несмотря на то, что после многочисленных жалоб руководство мессенджера перенесло дату обновления пользовательского соглашения на 15 мая, индийские власти могут ускорить принятие законопроекта о защите личных данных, работа над которым ведется в стране с 2018 года. В этом случае WhatsApp может столкнуться с серьезными проблемами, поскольку, как отметили в своем послании представители министерства, законопроект о защите личных данных строго следует принципу «ограничения цели [использования данных]».
Жесткую позицию индийских властей в отношении иностранных ИТ-компаний озвучил министр информационных технологий и юстиции Индии Рави Шанкар Прасад.

«Будь то WhatsApp, Facebook или любая цифровая платформа — вы можете вести бизнес в Индии, но должны делать это таким образом, чтобы не ущемлять права индийцев, которые пользуются вашими услугами» — заявил он.

В свою очередь, одна из крупнейших газет Индии The Hindu, предполагает, что изменение политики WhatsApp в отношении обработки персональной информации пользователей в конечном итоге неизбежно.
WhatsApp, купленный Facebook за колоссальные $19 млрд и впоследствии отказавшийся от планов взимать плату со своих пользователей, будет всеми силами стремиться к извлечению коммерческой прибыли. Однако, по мнению издания, конфиденциальность миллиарда граждан Индии слишком важна, чтобы оставлять ее на усмотрение коммерческого предприятия. Она должна гарантироваться законом и контролем за его исполнение.
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Наука и техника , Статьи , Уилл Кэткарт , Индия
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