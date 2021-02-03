Маск пообещал чипировать человека в 2021 году

Вскоре после сообщений о том, что в рамках проекта Neuralink была чипирована обезьяна, Илон Маск заявил своим подписчикам, что испытания нейроинтерфейса на людях должны начаться до конца текущего года. Миллиардер уверен, что разработки его компании помогут людям, столкнувшимся с параличом, повреждениями мозга и потерей памяти, вернуться к нормальной жизни.

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что одна из его компаний — Neuralink — готовится проводить испытания на людях. Проект, чья суть заключается в создании связи между компьютером и человеческим мозгом, может принять первых участников эксперимента уже в 2021 году.

Один из подписчиков Маска выразил готовность стать волонтером в исследовании возможностей Neuralink.

«Привет, Илон Маск. Я долго думал, как к вам обратиться, но в итоге скажу просто — 20 лет назад я попал в ДТП, и с тех пор я парализован от плеч и ниже. Я всегда готов принять участие в клинических испытаниях Neuralink. Пожалуйста, свяжитесь со мной!» — написал пользователь по имени Хамун Камай.

Миллиардер в ответе на твит Камая заявил, что Neuralink «очень старается», чтобы обеспечить безопасность имплантов, а также соответствие правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

«Если все пойдет хорошо, то мы начнем испытания на людях уже в этом году», — сообщил Маск.

Neuralink займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения.

Имплантат, диаметр которого составляет 23 мм, а толщина — 8 мм, будет стимулировать нейроны внутри головного мозга тонкими и гибкими нитями с десятками электродов. Предполагается, что с помощью устройства, которое будет располагаться за ухом, человек, лишенный способности двигаться, например, в результате паралича, сможет набирать текст на компьютере и общаться с внешним миром фактически силой мысли. Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.

Известно, что Neuralink уже провел несколько успешных испытаний на животных.

Так, в 2019 году эксперименты с чипизацией проводились на мышах — в 87% случаев вживление чипа с нитями у грызунов завершились удачно.

В августе 2020 года Маск провел официальную презентацию проекта, продемонстрировав миру чипированную свинью по имени Гертруда. Когда Гертруда чихала или ела, компьютер фиксировал сильные мозговые сигналы, которые транслировались на экран.

Кроме того, в феврале нынешнего года в рамках дискуссии в приложении Clubhouse Илон Маск рассказал, что сотрудники Neuralink также успешно чипировали обезьяну.

«Она может играть в компьютерные игры с помощью силы мысли. Она счастливая обезьяна. У нас самое лучшее место для содержания обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли в Pong [аркадная видеоигра] друг с другом», — поделился Илон Маск.

Ранее бизнесмен подчеркнул, что установка чипа человеку займет меньше часа — ею будет заниматься специальный робот, который находится в разработке.

Имплантат будет абсолютно незаметен на голове, а от его внедрения останется лишь небольшой шрам.